鉅亨網編譯陳韋廷
東京證交所推動的改革正促使私人企業重新評估上市策略，導致日本小型首次公開發行 (IPO) 數量降至十餘年新低。
最新數據顯示，今年日本股市規模低於 5000 萬美元的 IPO 案僅完成 43 筆，創 2013 年以來最低紀錄，但整體 IPO 融資總額卻攀升至 7 年高點，主要得益於 JX 金屬、SBI 新生銀行等大型企業的巨額融資案。
長期以來，小型 IPO 在日本資本市場佔據主導地位。2015 至 2024 年的平均數據顯示，小型 IPO 佔日本年度 IPO 總量的 82%，遠超過印度的 76% 和香港的 55%。
然而，當前市場環境已發生顯著變化。三菱日聯資產管理執行基金經理 Hiroaki Tomori 說：「市場對無法證明持續增長能力的企業愈發謹慎，小型 IPO 股價表現普遍疲軟。」
多位投行人士、會計師及投資人透露，小型企業普遍存在獲利波動大、IPO 定價困難的問題，加上股票流動性不足，難以吸引機構投資人。
面對上述趨勢，東京證交所近期宣布提高創業板上市維持標準，要求企業上市五年後市值不低於 100 億日元 (約 6420 萬美元)，較現行十年內 40 億日元的標準更為嚴格，旨在強化市場品質篩選機制。
