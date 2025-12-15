香港IPO熱翻天為何卻祭出「冷監管」？用品質築起新防線

鉅亨網新聞中心 2025-12-15 15:50

香港 IPO 市場在 2025 年迎來強勁復甦。根據畢馬威統計，截至 12 月 7 日，香港上市案達 100 宗，集資規模預期達 2,721 億港元，較去年同期顯著增長，創下 2022 年以來最大募資規模，並有望重奪全球 IPO 集資冠軍。市場熱度預計將延續至 2026 年，預測上市項目可能增至 180 至 200 個，累計集資規模上看 3,500 億港元。

然而，在市場暢旺的同時，新股申請的品質問題卻再度引發監管層高度關注。香港證監會與香港交易所近日聯合向所有保薦人發出關切函，擔憂近期上市申請品質下降及不規範行為，警示此類問題可能損害香港上市公司的整體品質。

監管關注的核心問題集中在三個要點：上市文件起草品質欠佳、保薦人及申請人未依指引回應監理意見，以及發售階段流程執行不到位。

市場復甦與品質疑慮的碰撞，暴露了當前 IPO 生態鏈的深層矛盾。品質滑坡的背後，是多重因素交織的結果：

1. 人才儲備供需失衡： 市場爆發式增長，使投行人才缺口凸顯，業界急招濫補，導致部分人員缺乏香港業務經驗，引發「不熟例」問題，為申請品質埋下隱患。

2. 規模競爭導致品質管控失守： 部份投行在激烈競爭中，片面追求市佔率和速度，承接超出自身服務能力的業務量，造成上市文件品質差劣、資訊披露敷衍。

3. 企業心態浮躁失衡： 擬上市公司「急於求成」，過度追求亮點包裝，對上市規則缺乏基本認知，未能及時配合盡職調查，使申請文件從源頭即偏離品質軌道。

香港監管層此次的聯合行動，釋放出「零容忍」的堅定信號，旨在透過強化入口端品質管控，過濾劣質項目，鞏固香港作為國際金融中心的核心競爭力。這場「冷監管」並非抑制市場發展，而是促使資本市場從「規模擴張」轉型為「品質優先」，為優質企業創造更公平、高效的上市環境。

面對監管的品質考驗，優質企業的上市通道反而將更為順暢。擬上市公司必須摒棄浮躁心態，建立「長期主義」理念，以紮實的基本面和規範的申請資料贏得市場信任。

為確保 IPO 流程的量質齊升，擬上市公司應採取以下關鍵措施：

築牢基本面根基： 清楚界定核心業務模式和獲利邏輯，建立規範的財務會計體系，確保數據真實完整，並完善公司治理架構及內控機制。

主動配合合規功課： 主動學習、深刻理解香港上市規則，並選擇經驗豐富、合規記錄良好的中介團隊，避免因「不懂規」而踩線。

打磨申請文件品質： 確保業務描述邏輯清晰、產業數據客觀全面、財務資訊真實準確。堅決杜絕選擇性披露、過度宣傳或文本複製等不合規行為。