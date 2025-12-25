2026年科技新紀元：AI、基因編輯與太空探索的未來

鉅亨網新聞中心 2025-12-25 08:30

從人工智慧（AI）到基因編輯，從太空探索到綠色能源…… 科技的浪潮不斷催生新的商業模式與機遇，深刻改變社會、經濟與人類生活的面貌。近日，《自然》雜誌網站梳理出多項 2026 年值得期待的重大科技進展。

（圖：REUTERS/TPG）

人工智慧的飛速發展

‌



隨著人工智慧（AI）技術的迅速進步，2026 年將見證 AI 在各行各業中的更廣泛應用。根據《自然》雜誌的報導，融合多個大語言模型的「AI 代理」有望在科研中發揮關鍵作用，能夠執行複雜的多步驟流程，甚至在極少人工幹預的情況下獨立工作。首批由 AI 主導的重大科學成果預計在 2026 年發布。然而，AI 的使用也伴隨著風險，研究顯示「AI 代理」可能出現數據意外刪除等問題。

基因編輯技術的突破 & 醫療監管變革

在醫學領域，2026 年將啟動兩項針對罕見遺傳疾病的個人化基因療法臨床試驗。今年，科學家已為患有罕見遺傳疾病的嬰兒成功實施了 CRISPR 基因編輯治療，明年計劃向美國食品和藥物管理局（FDA）申請在費城展開更多臨床試驗，測試針對 7 種基因變異引起的代謝疾病的基因編輯療法。此外，英國的一項超過 14 萬人參與的臨床試驗將於明年公佈單次血檢的效果，該方法能透過篩查癌細胞釋放的 DNA 片段來定位癌症來源。

同年，英國近 20 年來最大規模的臨床試驗監管更新將於 4 月生效；美國 FDA 近期提出，未來新藥批准可能僅需進行一次而非兩次臨床試驗，相關改革也將在 2026 年持續推進。

太空探索的嶄新篇章

2026 年將是月球探索任務密集的一年。美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿爾忒彌斯二號」將進行首次載人探月任務，這是自 1970 年代以來的首次載人探月，為期約 10 天，將為後續的登月計劃奠定基礎。同時，中國計劃於明年 8 月發射「嫦娥七號」探測器，挑戰月球南極的複雜地形，並進行水冰探測及月震研究。

日本則計劃在 2026 年發射「火星衛星探測」器，該任務將訪問火衛一和火衛二，併計劃於 2031 年將火衛一的表面樣本帶回地球，進一步探索火星的環境和資源。

此外，歐洲空間局計劃在 2026 年底發射「柏拉圖」（PLATO）探測器，該探測器將透過 26 台高精度相機陣列持續觀測超過 20 萬顆明亮恆星，以尋找其周圍的系外行星，特別是宜居帶的類地岩石行星。

印度的首顆太陽探測器「Aditya-L1」也將在 2026 年運行，該衛星已進入日地拉格朗日 L1 點附近的暈軌道，將持續監測太陽活動，幫助科學家更好地理解太陽高峰期的表面行為。

微觀世界的深入探索

在物理學領域，位於瑞士的歐洲核子研究中心的大型強子對撞機（LHC）計劃於 2026 年啟動大規模升級，預計 2030 年建成後，其碰撞頻率將提升至目前的五倍。此外，美國費米國家加速器實驗室的「繆子轉電子實驗」將探討繆子能否直接轉化為電子，該實驗的數據採集預計於 2027 年開始。

深海探索的未來