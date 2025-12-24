鉅亨網編譯鍾詠翔
《上海證券報》周二（23 日）從多個渠道求證獲悉，中芯國際 (688981-CN) 部分產能漲價，漲幅約 10%。
產業鏈相關公司表示，預料此次漲價會較快落實。在此之前，由於存儲類產品價格處於低點，晶圓代工廠已率先調整該領域價格。
「由於手機應用和 AI 需求持續增長，帶動套片需求，從而帶動了整體半導體產品需求的增長。」對於中芯國際漲價的原因，半導體業界人士解讀，原材料漲價也是其中因素。
此外，台積電確認整合 8 英寸產能，並計劃在 2027 年末關停部分生產線，可能也引發晶圓廠漲價預期。
事實上，由於需求旺盛，中芯國際、華虹 (688347-CN) 的產能利用率持續上升，已接近滿載或超過滿載。
中芯國際表示，第三季產能利用率攀升至 95.8%，較第二季提高 3.3 個百分點。
「整體來說，當前公司產線仍處於供不應求狀態，出貨量還無法完全滿足客戶需求。」中芯國際共同首席執行長趙海軍在 11 月 14 日說，第四季是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但由於產業鏈切換迭代效應持續，淡季不淡。
趙海軍提到，中芯國際給出的第四季收入指引為持平到增長 2%；產線整體上繼續保持滿載；毛利率指引為 18% 到 20%，與第三季指引相比持平。據此預測，中芯國際全年銷售收入預估超過 90 億美元，收入規模踏上新台階。
