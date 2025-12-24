鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-24 05:30

產業鏈相關公司表示，預料此次漲價會較快落實。在此之前，由於存儲類產品價格處於低點，晶圓代工廠已率先調整該領域價格。



‌



「由於手機應用和 AI 需求持續增長，帶動套片需求，從而帶動了整體半導體產品需求的增長。」對於中芯國際漲價的原因，半導體業界人士解讀，原材料漲價也是其中因素。

此外，台積電確認整合 8 英寸產能，並計劃在 2027 年末關停部分生產線，可能也引發晶圓廠漲價預期。

中芯國際表示，第三季產能利用率攀升至 95.8%，較第二季提高 3.3 個百分點。

「整體來說，當前公司產線仍處於供不應求狀態，出貨量還無法完全滿足客戶需求。」中芯國際共同首席執行長趙海軍在 11 月 14 日說，第四季是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但由於產業鏈切換迭代效應持續，淡季不淡。