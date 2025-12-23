潤滑油大廠嘉實多推熱管理雙軸轉型 明年與台廠合作布局全球AI市場

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-23 17:54

AI 科技正以驚人速度顛覆全球產業版圖，但其背後龐大的算力需求，卻也對資料中心的能耗與散熱構成前所未有的挑戰。英國石油 (BP-US) 旗下子公司嘉實多 (Castrol) 近期宣布，預計將於明 (2026) 年與一家具備 AI 資料中心基礎設施設計能力的台灣公司深化策略性合作，透過資源挹注與技術共創，強化嘉實多在液冷與電力基礎設施上的顧問諮詢服務能量。

右為嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠。(圖:台灣嘉實多提供)

面對這股 AI 浪潮，也隨著資料中心蓬勃發展，全球開始規範資料中心用電，日前台灣經濟部修正「能源管理法」3 項子法，明訂資料中心電力使用效率 (PUE) 需小於 1.3 的嚴格規範。

嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠指出，現代 AI 晶片功耗動輒數百瓦，甚至未來單顆晶片可能突破千瓦，致機櫃熱密度飆升，在如此高密度的運算環境下，傳統的空氣冷卻技術已瀕臨效率極限，龐大的風扇耗能與低效率傳熱，難以將資料中心的整體 PUE 值控制在 1.3 以下，進而成為 AI 發展的瓶頸。唯有液體憑藉其遠高於空氣的熱容量與傳熱效率，能以更直接、更節能的方式帶走 AI 晶片所產生的巨大熱量。

黃建棠表示，無論是直接晶片冷卻或浸沒式冷卻，液冷技術都能大幅降低冷卻系統所需的輔助能耗，提供更寬廣的運作溫度範圍，進而讓資料中心得以實現更低的 PUE 值，甚至開啟廢熱回收再利用的可能性，實現真正的高效運算。

嘉實多也透露，2026 年將與一家具備 AI 資料中心基礎設施設計能力的台灣企業進行深化策略性合作，透過資源挹注與技術共創，大幅強化嘉實多在液冷與電力基礎設施上的顧問諮詢服務能量。此舉旨在透過在地化設計與深度協作，讓液冷產品在設計初期即成為台灣伺服器 ODM、OEM 大廠的「參考設計」之一。