〈焦點股〉ABC-KY人體與寵物市場成長推升營運 觸及漲停

2026-01-12

ABC-KY(6598-TW) 受惠人體診斷與寵物健康市場顯著成長，帶動 12 月營收達 0.55 張，年增超過 1 倍，2025 全年營收 4.75 億元，年增近 4 成，雙雙寫歷史新高，激勵 ABC-KY 今 (12) 日股價走揚，一度觸及漲停。

ABC-KY人體與寵物市場成長推升營運，觸及漲停。(圖：shutterstock)

ABC-KY 指出，在人體診斷方面，旗下獲美國 FDA 上市許可的體外診斷試劑，在美國實驗室市場已初具規模，累積數十家穩定客戶，也成功打入檢體量龐大的大型實驗室，看好今年營運迎來跳躍成長。

寵物市場部分，ABC-KY 持續與 Idexx(愛德士) 合作，Idexx 基於 ABC-KY 的 BMB 數位生物條碼技術平台，開發出血清、糞便與淋巴瘤檢測產 品，隨著 Idexx 開發中的新款寵物檢測套組上市，預期將進一步推升 BMB 出貨。

法人指出，ABC-KY 12 月營收規模已達試算的單月損益平衡點，預期今年在人體診斷與寵物市場雙引擎驅動下，單季有望轉虧為盈。

ABC-KY 12 月營收 0.55 億元，月增 86.9%，年增 1.35 倍；第四季營收 1.17 億元，季減 4.88%，年增 39.29%；累計 2025 全年營收 4.75 億元，年增 38.52%。