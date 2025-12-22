〈國票金法說〉樂天銀企金布局奏效 董事會擬討論增資規劃估明年中完成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 17:51

樂天銀行截至今年 9 月底累計虧損為 27 億元，但今年前 11 月虧損已較去年同期收斂，國票金控 (2889-TW) 表示，樂天銀在聯貸業務快速成長下，存放比逐漸改善，目前積極規劃全面開辦企業貸款業務，此策略將有助於加速提高存放比，提升利差效益。為樂天銀長期經營發展，國票金近期董事會擬討論增資規劃，傾向由內部提供資金來源，包含舉債、子公司減資或票券特別盈餘公積上繳等方式，預期明年第二季末、第三季初才會完成作業。

國票金控總經理陳冠舟。(圖：國票金提供)

國票金控今天召開法人說明會，根據簡報資料，截至今年 11 月底，樂天銀行的存款餘額達 410 億元，放款餘額則穩定成長至 222 億元，整體存放比維持在約五成左右的水準。

雖然今年 1 至 11 月累計稅後損益仍為虧損 2.12 億元，但相較於去年同期已有明顯改善。國票金指出，虧損縮減的主因在於利息收入隨資產成長而增加，不過，由於銀行在授信資產成長初期必須依規增加提存，因此，短期內會稀釋獲利表現，但隨著隔年利息收入進一步反應，預期營運將呈現「漸入佳境」的態勢。

在貸款結構方面，樂天銀行正經歷顯著的轉型，過去幾年以消金為主，但今年消金動能相對較弱，占比逐步下降，取而代之的是在企業金融領域展現強勁成長，今年累計企金貸款已達 58 億元。

樂天銀行於今年下半年正式開展法人存款業務，短短半年內已貢獻約 20 億元的存款額，顯示其在吸引法人資金上具備競爭力。

為了加快轉虧為盈的進度，樂天銀行明年將執行兩大策略，首先，隨著法規逐步放寬，樂天銀行正積極投入資本支出與人力，建置更完善的企金系統。過去企金以參與聯貸案件為主，待明年系統建置完成後，將全面展開一般的企業金融業務。

其次，利用國票金控在法人客戶端的深厚基礎，透過子公司間的轉介與協同行銷，將國票原有的企金客群引導至樂天銀行，強化法金的滲透率。