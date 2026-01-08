鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 15:55

國票金控 (2889-TW) 子公司樂天銀行今 (8) 日召開董事會，選任王世熙為新任董事長，原王東和即起卸任。國票金控表示，在主管機關陸續鬆綁法規後，樂天銀行將持續衝刺法人金融業務，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成損益兩平的目標。

王世熙取得美國喬治華盛頓大學企管碩士學位後，即進入國際票券，自基層服務，已逾 32 年，歷經法人金融授信、審查及金融交易等部門主管，擔任國際票券副總經理，歷練完整。

國票金控表示，將借助其法人金融專才與市場熟悉度，協助樂天銀行發展國內法人金融及聯貸業務，今日以國票金控法人代表人身份，當選為樂天國際商業銀行董事長，並已取得金管會對於銀行負責人的適格性審查核准。

國票金控指出，子公司國際票券以法人金融為核心，並在國內貨幣市場的成長與發展扮演重要的角色，穩健的掌握市場變局及金融趨勢，票券業是台灣特有的產業，屬金融控股公司法定義之銀行業，其業務範圍實為銀行業務之一環，而以批發金融業務為發展利基。