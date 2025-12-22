鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-22 17:42

士紙 (1903-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理闕啟文表示，士紙積極檢視現有土地資產，並持續進行各項資產活化案的評估，其中，大同段合建已完工交屋，並於 11 月入帳，不過確切的數字仍需經過會計查核，預計將在第四季財報揭露。

闕啟文說明，大同段的資產共有 8 戶，其中 7 戶已全數售出並交屋，1 戶因屬 1 樓店面，因此公司自留，並規劃未來作為出租物件，以期創造長期且穩定的現金流。至於該資產確切的利益數字，將在第四季財報查核後揭露，他並指出，與現在市價相差不遠。

其他土地開發案方面，5 號倉庫旅館都更開發案，目前結構體已完成，預計明年第一季取得使用執照後申請室內裝修作業，並在 2027 年是營運。闕啟文表示，5 號倉庫旅館位於士林捷運站 2 號出口，並將其定位為輕奢級旅館，介於 4.5 至 5 星級的飯店。

福德路 18 號危老重建開發案，預計第四季完成結構體工程，並在明年第三季取得使用執照。闕啟文提到，此開發案鎖定背包客、年輕族群，因此將其定位為年輕、流行旅館，介於 3.5 至 4 顆星級的飯店，與 5 號倉庫旅館區隔，使旅館產品線更為完整。

至於士林紙廠舊廠土地開發案，預計明年第一季續提都市更新申請計劃，將涵蓋 1 家飯店，並定位為 5 星級飯店，規劃 250 間房間，也將評估委外或自主經營。闕啟文指出，該開發案規模較大，正在評估籌資計劃，包括自有資金、對外增資、銀行貸款或聯貸，或是引進第三方資金等都在評估範圍內。

闕啟文指出，隨著 AI 科技巨頭進駐北士科，區域科技聚落逐漸成形，帶動產業升級與土地價值提升，士紙將因應此發展趨勢，調整開發策略，並強化資產活化布局，持續推動各項開發業務。