盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報7069.97點
截至台北時間19日10:59，費城半導體上漲206.34點（或3.01%），暫報7069.97點。
- 近 1 週：-7.39%
- 近 1 月：+4.77%
- 近 3 月：+9.33%
- 近 6 月：+30.71%
- 今年以來：+36.68%
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲7.31%；超微半導體(AMD-US)上漲4.98%；連貫(COHR-US)上漲4.28%；科林研發(LRCX-US)上漲4%；輝達(NVDA-US)上漲3.53%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌0.5%。
