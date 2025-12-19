search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報7069.97點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日10:59，費城半導體上漲206.34點（或3.01%），暫報7069.97點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.39%
  • 近 1 月：+4.77%
  • 近 3 月：+9.33%
  • 近 6 月：+30.71%
  • 今年以來：+36.68%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲7.31%；超微半導體(AMD-US)上漲4.98%；連貫(COHR-US)上漲4.28%；科林研發(LRCX-US)上漲4%；輝達(NVDA-US)上漲3.53%。

部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌0.5%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7045.042.64%
美光科技263.68+6.09%
超微半導體210.572+4.73%
連貫182.41+3.81%
科林研發171.115+3.90%
輝達179.1798+2.89%
英特格84.04-0.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty