鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-10.48元，預估目標價為580.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-10.05元下修至-10.48元，其中最高估值-8.85元，最低估值-15.12元，預估目標價為580.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-8.85(-8.85)
|13.83
|33.98
|59.42
|最低值
|-15.12(-15.12)
|-7.55
|4.19
|21.07
|平均值
|-10.82(-10.75)
|1.77
|18.48
|38.97
|中位數
|-10.48(-10.05)
|0.41
|17.24
|38.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.56億
|15.81億
|27.01億
|35.69億
|最低值
|9.08億
|11.51億
|19.24億
|24.26億
|平均值
|9.46億
|14.45億
|21.65億
|30.15億
|中位數
|9.49億
|14.83億
|21.31億
|28.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-9.95元，預估目標價為524.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-8.41元，預估目標價為524.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至524.5元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為21.97元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇