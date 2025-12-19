search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-10.48元，預估目標價為580.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-10.05元下修至-10.48元，其中最高估值-8.85元，最低估值-15.12元，預估目標價為580.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-8.85(-8.85)13.8333.9859.42
最低值-15.12(-15.12)-7.554.1921.07
平均值-10.82(-10.75)1.7718.4838.97
中位數-10.48(-10.05)0.4117.2438.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.56億15.81億27.01億35.69億
最低值9.08億11.51億19.24億24.26億
平均值9.46億14.45億21.65億30.15億
中位數9.49億14.83億21.31億28.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99-21.90
營業收入0.000.000.000.001.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

相關行情

台股首頁我要存股
Madrigal Pharmaceuticals Inc544.41-0.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty