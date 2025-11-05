鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-9.95元，預估目標價為524.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-9.69元下修至-9.95元，其中最高估值-4.79元，最低估值-15.26元，預估目標價為524.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.79(-4.79)
|24.45
|35.86
|63.27
|最低值
|-15.26(-15.26)
|-6.9
|-4.25
|26.38
|平均值
|-9.83(-9.58)
|5.42
|22.75
|42.73
|中位數
|-9.95(-9.69)
|4.58
|25.54
|39.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.53億
|17.80億
|29.61億
|36.32億
|最低值
|8.52億
|11.19億
|15.75億
|24.43億
|平均值
|8.85億
|14.78億
|21.76億
|29.15億
|中位數
|8.81億
|15.13億
|21.39億
|27.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-8.41元，預估目標價為524.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至524.5元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至500元，幅度約3.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至485元，幅度約5.43%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇