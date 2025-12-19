鉅亨網編輯林羿君 2025-12-19 09:27

川普政府 17 日宣布向台灣出售價值 111 億美元的武器，這是美方有史以來向台灣提供的最大一筆武器援助。中國對此表示堅決反對與嚴正譴責，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。

川普批准史上最大規模對台軍售案 國台辦回應。(圖:shutterstok)

這是美國總統川普本屆政府上台以來第二次向台灣出售武器，同時，北京加大了對台灣的軍事和外交壓力。此次美國國務院核准對台出售的軍火，包括飛彈、無人機、火砲系統、以及價值 40.5 億美元的海馬士（HIMARS）高機動性多管火箭系統，與價值約 40 億美元的自走砲，以強化台灣防衛。

國台辦發言人陳斌華表示，台灣議題是「中國核心利益中的核心」，是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他宣稱，「美方悍然宣布向『中國台灣地區』出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反『一個中國原則』和中美三個聯合公報，特別是『八一七公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號（訊號），我們對此堅決反對，嚴正譴責」。