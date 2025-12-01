search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.4元，其中最高估值3.41元，最低估值1.78元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.41(3.41)5.057.47.32
最低值1.78(1.78)2.593.234.48
平均值2.35(2.38)3.514.795.9
中位數2.4(2.45)3.54.755.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值311.70億315.07億326.66億327.48億
最低值290.00億258.05億255.53億273.43億
平均值299.52億294.07億294.06億302.71億
中位數299.71億296.44億297.86億307.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


