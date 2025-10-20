search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.42元，其中最高估值2.78元，最低估值2.2元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.78(2.78)5.57.47.32
最低值2.2(2.2)33.67.32
平均值2.42(2.43)3.975.357.32
中位數2.42(2.5)3.764.987.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值313.55億330.00億348.22億273.43億
最低值284.59億258.05億272.65億273.43億
平均值298.47億298.99億304.33億273.43億
中位數299.05億300.06億300.08億273.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

相關行情

台股首頁我要存股
利安德巴塞爾工業公司46.19+0.72%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty