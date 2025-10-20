鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.42元，其中最高估值2.78元，最低估值2.2元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.78(2.78)
|5.5
|7.4
|7.32
|最低值
|2.2(2.2)
|3
|3.6
|7.32
|平均值
|2.42(2.43)
|3.97
|5.35
|7.32
|中位數
|2.42(2.5)
|3.76
|4.98
|7.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|313.55億
|330.00億
|348.22億
|273.43億
|最低值
|284.59億
|258.05億
|272.65億
|273.43億
|平均值
|298.47億
|298.99億
|304.33億
|273.43億
|中位數
|299.05億
|300.06億
|300.08億
|273.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
