鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為13.84元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.13元，其中最高估值2.3元，最低估值1.32元，預估目標價為13.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.3)
|1.67
|1.82
|1.56
|最低值
|1.32(1.32)
|0.81
|0.89
|1.56
|平均值
|2.04(2.02)
|1.19
|1.38
|1.56
|中位數
|2.13(2.06)
|1.2
|1.39
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.14億
|123.25億
|144.04億
|140.68億
|最低值
|89.12億
|90.39億
|98.20億
|120.20億
|平均值
|92.43億
|104.84億
|116.00億
|130.44億
|中位數
|91.79億
|105.74億
|111.68億
|130.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.54
|1.18
|3.40
|2.17
|-1.04
|營業收入
|59.05億
|75.92億
|96.49億
|79.59億
|87.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
