鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為13.84元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.13元，其中最高估值2.3元，最低估值1.32元，預估目標價為13.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.3(2.3)1.671.821.56
最低值1.32(1.32)0.810.891.56
平均值2.04(2.02)1.191.381.56
中位數2.13(2.06)1.21.391.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.14億123.25億144.04億140.68億
最低值89.12億90.39億98.20億120.20億
平均值92.43億104.84億116.00億130.44億
中位數91.79億105.74億111.68億130.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.541.183.402.17-1.04
營業收入59.05億75.92億96.49億79.59億87.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSSUZ

