鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至18.22元，預估目標價為280.00元
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.89元上修至18.22元，其中最高估值32.03元，最低估值13.25元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.03(32.03)
|40.81
|38.38
|最低值
|13.25(13.25)
|15.53
|17.51
|平均值
|19.66(19.58)
|24.72
|25.9
|中位數
|18.22(17.89)
|22.05
|22.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|758.07億
|969.34億
|1,009.08億
|721.78億
|最低值
|497.11億
|545.00億
|532.54億
|721.78億
|平均值
|588.76億
|701.18億
|737.73億
|721.78億
|中位數
|568.50億
|673.22億
|696.66億
|721.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|7.59
|營業收入
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
|373.78億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
