鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至18.22元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共35位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.89元上修至18.22元，其中最高估值32.03元，最低估值13.25元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值32.03(32.03)40.8138.38
最低值13.25(13.25)15.5317.51
平均值19.66(19.58)24.7225.9
中位數18.22(17.89)22.0522.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值758.07億969.34億1,009.08億721.78億
最低值497.11億545.00億532.54億721.78億
平均值588.76億701.18億737.73億721.78億
中位數568.50億673.22億696.66億721.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.147.75-5.340.707.59
營業收入277.05億307.58億155.40億251.11億373.78億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMU

