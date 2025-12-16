鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為86.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值0.53元，最低估值0.4元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.78
|1.11
|1.52
|最低值
|0.4(0.4)
|0.4
|0.56
|1.42
|平均值
|0.49(0.49)
|0.64
|0.95
|1.47
|中位數
|0.5(0.49)
|0.67
|1.04
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.20億
|69.45億
|79.76億
|90.12億
|最低值
|57.01億
|61.28億
|64.22億
|79.87億
|平均值
|57.50億
|64.07億
|69.15億
|84.99億
|中位數
|57.45億
|63.35億
|65.88億
|84.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.17
|0.13
|-0.12
|-0.10
|0.19
|營業收入
|37.95億
|38.28億
|41.29億
|44.98億
|49.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
