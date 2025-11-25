鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為84.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.49元，其中最高估值0.52元，最低估值0.4元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.52(0.52)
|0.78
|1.11
|1.52
|最低值
|0.4(0.4)
|0.4
|0.56
|1.32
|平均值
|0.48(0.47)
|0.61
|0.9
|1.42
|中位數
|0.49(0.48)
|0.62
|0.99
|1.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.20億
|69.45億
|79.76億
|90.12億
|最低值
|56.24億
|59.58億
|64.22億
|79.87億
|平均值
|57.26億
|63.40億
|69.23億
|84.99億
|中位數
|57.39億
|62.03億
|66.24億
|84.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.17
|0.13
|-0.12
|-0.10
|0.19
|營業收入
|37.95億
|38.28億
|41.29億
|44.98億
|49.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
