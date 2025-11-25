search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.49元，其中最高估值0.52元，最低估值0.4元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.52(0.52)0.781.111.52
最低值0.4(0.4)0.40.561.32
平均值0.48(0.47)0.610.91.42
中位數0.49(0.48)0.620.991.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.20億69.45億79.76億90.12億
最低值56.24億59.58億64.22億79.87億
平均值57.26億63.40億69.23億84.99億
中位數57.39億62.03億66.24億84.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.170.13-0.12-0.100.19
營業收入37.95億38.28億41.29億44.98億49.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVTR

相關行情

台股首頁我要存股
Ventas公司78.87-0.47%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty