search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.96元，其中最高估值1.02元，最低估值0.73元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.02(1.02)3.43.844.12
最低值0.73(0.73)2.382.323.75
平均值0.9(0.9)2.933.393.9
中位數0.96(0.9)2.983.543.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.66億44.27億45.76億46.98億
最低值42.39億40.19億41.06億45.43億
平均值42.53億43.19億44.15億46.12億
中位數42.53億43.28億44.10億45.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.533.863.46-8.98
營業收入58.40億63.40億69.86億69.81億65.68億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCI

相關行情

台股首頁我要存股
皇冠城堡89.49-0.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty