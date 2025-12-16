鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為114.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.96元，其中最高估值1.02元，最低估值0.73元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.02(1.02)
|3.4
|3.84
|4.12
|最低值
|0.73(0.73)
|2.38
|2.32
|3.75
|平均值
|0.9(0.9)
|2.93
|3.39
|3.9
|中位數
|0.96(0.9)
|2.98
|3.54
|3.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.66億
|44.27億
|45.76億
|46.98億
|最低值
|42.39億
|40.19億
|41.06億
|45.43億
|平均值
|42.53億
|43.19億
|44.15億
|46.12億
|中位數
|42.53億
|43.28億
|44.10億
|45.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
