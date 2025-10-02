〈遠東新產品發表會〉多款循環產品應用亮相 攜手宏遠開發回收尼龍服裝

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-02 20:07

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 今 (2) 日舉辦的台北紡織展 (TITAS 2025) 展前產品發表會，除了亮相 ThermoBionic 仿生溫控洋裝與 LoopFlex 循環高彈性瑜珈服，並與轉投資宏遠攜手共同推動尼龍回收在服裝應用。

遠東新舉辦紡織展前產品發表會。(鉅亨網記者彭昱文攝)

遠東新表示，今年以「AI Empowered, Innovation Driven」為主題參展，指標產品 ThermoBionic 以仿生體感科學，結合專業運動員大數據資料庫，打造具備「蒸散調濕」與「保暖蓄熱」的智慧型布料，適應多變環境。

‌



LoopFlex 則以單一材質打造高彈性面料，兼顧支撐力與舒適度，同時解決傳統彈性纖維難以回收的痛點，ThermoBionic 仿生溫控洋裝 與 LoopFlex 也分別獲得義大利「 2025 A’Design Award 」白金與金獎。

遠東新也積極將永續材料應用於鞋材、車材及日用品，以回收 PET 製成的再生熱塑性聚酯彈性體（rTPEE），已成功導入法國品牌 SALOMON 高機能溯溪鞋底；並與宏遠共同開發 eco 尼龍 6,6 安全氣囊回收纖維外套。

在循環經濟的推動上，遠東新攜手遠東全家福「T2T 循環制服解決方案」，透過獨家 TOPGREEN rTEX 織物回收系統，將舊制服或聚酯衣物重製成高品質再生纖維，不僅能用於全新制服訂製，也能跨領域延伸至筆、太陽眼鏡、衣架等日常用品，建立涵蓋服飾到生活用品的全循環生態系。