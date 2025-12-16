鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-16 17:45

鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH)(2038-HK) 宣布，將於 2026 年 1 月 6 日至 9 日參加美國消費性電子展 CES 2026，展出高效能運算 (HPC) 平台、車載資訊娛樂系統 (IVI)、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車載資通訊控制單元 (TCU) 等核心車載電子解決方案。

鴻海FIH前進CES 2026 演進版HPC平台加速軟體定義汽車布局。(圖：鴻海提供)

FIH 車載電子事業群副總經理郭文義表示，汽車產業已從機械工程主導，轉向以軟體為核心驅動創新，因此需要更強大的集中運算效能、軟體更新能力與資安韌性，以應對產業轉型的挑戰，而 HPC 平台可協助車廠實踐軟體定義汽車 (SDV)。

FIH 的 HPC 平台深度整合 IVI 與 ADAS，同步支援車身控制，助力車廠優化整車成本架構，並透過優化電控 (E/EA) 架構以區域控制單元 (ZCU) 功能，簡化傳統電子控制單元 (ECU) 過多的分散式架構，提升系統協作順暢度，且全車系統可進行即時線上軟體下載更新 (OTA)，可快速部署新功能並降低維護成本。

除了 HPC 平台外，FIH 的 TCU 產品線則包括通過歐盟 eCall 認證並供應國際車廠的 4G TCU；支援無縫雲端整合、即時診斷及高速資料傳輸的 5G TCU；以及能依車廠需求客製化的數據機 (Modem Only) 款式，並提供最新多重數據機、多網路資源的 TCU，協助車廠實現 Level 4 自動駕駛及遠距操作功能。