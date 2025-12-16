鉅亨網編譯許家華 2025-12-16 06:02

原油期貨價格周一 (15 日) 走跌，雖然美國與委內瑞拉關係升溫導致供應受擾，但市場更傾向全球供應過剩及俄烏潛在和平協議可能釋放更多原油的考量。

Brent 原油期貨下跌 56 美分或 0.92%，收每桶 60.56 美元。

美國西德州中質原油（WTI）下跌 62 美分或 1.08%，收每桶 56.82 美元。

‌



兩大指標原油上周均累計下跌逾 4%，主要受到市場預期 2026 年全球原油將出現供給過剩影響。

近期委內瑞拉原油出口明顯下滑。根據航運數據、文件與海事消息來源，美國上周扣押一艘油輪，並對與委內瑞拉進行業務往來的航運公司與船舶祭出新一輪制裁後，該國出口大幅受挫。路透報導，美方計畫在扣船事件後攔截更多載運委內瑞拉原油的船隻，進一步加大對總統馬杜洛政府的壓力。委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 周一表示，其系統遭遇網路攻擊，隨著緊張局勢升高，原本前往裝載原油的油輪已有掉頭返航情形。

PVM 分析師 John Evans 指出，若非美國針對委內瑞拉持續升高施壓，上周主要原油期貨合約在跌至月內低點後，價格恐怕會出現更大幅度的下滑。不過，市場同時注意到，已在運往中國——委內瑞拉最大原油買家——途中的供應量仍相當充足，加上全球整體供應寬鬆與需求偏弱，部分抵消了扣船事件對供應面的衝擊。

地緣政治進展同樣壓抑油價表現。市場關注美國推動的俄烏和平談判動向。烏克蘭總統澤倫斯基在周日於柏林與美方特使進行長達五小時的會談時，表示願意放棄加入北約的訴求，第二輪會談已於周一結束。

烏克蘭國安與國防委員會秘書烏梅羅夫在社群平台 X 上表示，過去兩天的烏美談判具建設性且富有成果，已取得實質進展。市場認為，一旦達成和平協議，可能促使目前受西方制裁的俄羅斯原油供應逐步回流。

此外，對供應過剩的預期持續升溫，加上中國經濟數據疲弱，也對油價形成壓力。中國 11 月工業產出增速放緩至 15 個月低點，零售銷售則創下 2022 年 12 月以來最慢增幅。