鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為13.40元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.08元，其中最高估值1.3元，最低估值0.7元，預估目標價為13.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.3(1.3)2.862.381.68
最低值0.7(0.7)1.120.61.68
平均值1.03(1.01)1.81.421.68
中位數1.08(1.06)1.711.51.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.56億99.66億101.67億
最低值62.50億71.45億68.87億
平均值71.51億88.61億85.11億
中位數72.83億92.11億87.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.613.081.59-2.89-0.56
營業收入77.37億116.42億84.45億61.57億61.17億

詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSSBSW

台股首頁我要存股
延伸閱讀


