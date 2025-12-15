鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為13.40元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.08元，其中最高估值1.3元，最低估值0.7元，預估目標價為13.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.3(1.3)
|2.86
|2.38
|1.68
|最低值
|0.7(0.7)
|1.12
|0.6
|1.68
|平均值
|1.03(1.01)
|1.8
|1.42
|1.68
|中位數
|1.08(1.06)
|1.71
|1.5
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.56億
|99.66億
|101.67億
|最低值
|62.50億
|71.45億
|68.87億
|平均值
|71.51億
|88.61億
|85.11億
|中位數
|72.83億
|92.11億
|87.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.61
|3.08
|1.59
|-2.89
|-0.56
|營業收入
|77.37億
|116.42億
|84.45億
|61.57億
|61.17億
詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
