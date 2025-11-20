鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為11.54元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.98元，其中最高估值1.11元，最低估值0.65元，預估目標價為11.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|2.84
|2.36
|0.59
|最低值
|0.65(0.65)
|0.88
|0.52
|0.59
|平均值
|0.92(0.94)
|1.59
|1.36
|0.59
|中位數
|0.98(1.03)
|1.4
|1.44
|0.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.56億
|93.03億
|88.06億
|69.81億
|最低值
|49.65億
|59.01億
|65.53億
|69.81億
|平均值
|68.12億
|80.98億
|77.51億
|69.81億
|中位數
|70.47億
|84.82億
|80.01億
|69.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.61
|3.08
|1.59
|-2.89
|-0.56
|營業收入
|77.37億
|116.42億
|84.45億
|61.57億
|61.17億
詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
