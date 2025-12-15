鉅亨網新聞中心 2025-12-15 16:30

被譽為「AI 教母」的頂尖科學家李飛飛，憑藉其對人工智慧領域的兩大開創性貢獻——ImageNet 資料庫的建立，以及近期對「空間智能」的深度探索，持續引領著全球 AI 發展的浪潮。

2009 年，時年 33 歲的李飛飛帶領團隊發布了 ImageNet，這是一個規模龐大、涵蓋超過 1400 萬張圖片與 22000 個類別的資料庫。這項奠基性的工作，為訓練和測試 AI 物體辨識演算法提供了關鍵基礎，並由此驗證了神經網路演算法的有效性，直接促成了人工智慧領域的「深度學習」革命。

李飛飛深信視覺能力是 AI 實現智能進化的關鍵，這與人腦高度依賴視覺刺激的原理相一致，而 ImageNet 正是這一理念的結晶。

李飛飛不僅在學術界聲譽卓著，她在 2009 年成為史丹佛大學終身教授，並自 2013 年起擔任該校人工智慧實驗室的負責人。她亦曾加入 Google 擔任副總裁，並創立了 GoogleAI 中國中心。此外，她還發起了 AI4ALL 非營利組織，致力於推動人工智慧知識普及，特別是針對女性和少數族裔群體。

近年來，李飛飛將目光投向 AI 領域最艱難的尖端課題——空間智能。她在去年 4 月創立的新創公司 World Labs，目標是將 AI 模型從傳統的 2D 平面處理提升至對完整 3D 世界的深度理解。公司成立不到 4 個月便估值超過 10 億美元，成為備受矚目的獨角獸。

緊接著，該公司發布了首個重要成果：一款全新的 AI 模型，能夠透過單張圖片或一句話，產生可互動、可編輯、可擴展的虛擬 3D 場景。這項突破被業界視為人類邁向空間智慧的第一步。