2025-11-27

南韓央行 (BOK) 今(27)日決定維持基準利率不變，以在韓元走弱和房市不穩定的情況下維護金融穩定。

韓元疲弱＋房市動盪！韓利率連四凍 上調今、明年經濟成長與通膨預期（圖：Shutterstock）

《韓聯社》報導，南韓央行貨幣政策委員會今日召開利率政策會議，決定將基準利率維持在 2.5% 不變，這標誌著 BOK 連續第四次會議決定維持利率不變，儘管該央行仍處於寬鬆週期。

從去年 10 月開始，為了支援經濟成長，BOK 已將基準利率從 3.5% 累計下調了 100 個基點。

BOK 今日也將南韓今年經濟成長預期上調至 1%，原因是消費復甦和出口穩健。

BOK 此次預測值比 8 月的預測值 0.9% 上調了 0.1 個百分點。對於 2026 年，BOK 將其成長預期從先前的 1.6% 上調至 1.8%，2027 年經濟成長預期為 1.9%。

BOK 此次修訂後的前景與其他機構的預測基本一致。

BOK 也預估南韓明年平均通膨率為 2.1%，先前預估為 1.9%，2027 年通膨率為 2%

此前，國際貨幣基金 (IMF) 預測，南韓經濟今年成長率為 0.9%，明年為 1.8%，經濟合作暨發展組織 (OECD) 則預測南韓今年經濟成長率為 1%，明年為 2.2%。