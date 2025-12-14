鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-14 16:14

據《美聯社》報導，美國周六（13 日）宣布解除對白俄羅斯鉀肥的制裁，白俄羅斯總統盧卡申科當天則赦免了 123 名在押人員。

2021 年 8 月 9 日，在盧卡申科再度當選總統一周年當天，時任拜登政府以「操控選舉」為由，對白俄羅斯鉀肥實施新一輪制裁。制裁對象包括白俄羅斯最大國企之一、鉀肥生產商 Belaruskali OAO。

‌



這一制裁嚴重影響了白俄羅斯的經濟支柱和外匯主要來源，此後白俄羅斯通過調整出口路線等方式應對美國制裁。

據《白通社》報導，在當地時間周五及周六於明斯克與盧卡申科會晤後，美國總統川普的白俄羅斯事務特使約翰 · 科爾公布了美方解除鉀肥制裁的決定。

科爾說：「根據川普的指示，美國正在解除對鉀肥的制裁。我認為這對白俄羅斯而言，是美方一個非常好的舉措。我們現在就解除制裁。」

他還表示，將繼續進行有關制裁的對話，希望未來雙方能夠實現完全沒有制裁的局面。這位美國代表說：「隨著兩國關係正常化，會有越來越多制裁被取消。」

科爾說，雙方主要討論了雙邊關係「正常化」的問題，兩天的會談「富有成效」。

科爾提到，盧卡申科就如何解決俄烏衝突提供了「很好的建議」。他說盧卡申科與俄羅斯總統普丁是多年老友，兩人的關係密切程度足以探討這類敏感議題，盧卡申科能夠向普丁提供建議。這在當前形勢下非常有益。

此外，白俄羅斯總統府新聞局宣布：「國家元首決定特赦 123 名在白俄羅斯因從事間諜、恐怖主義及極端活動等各類犯罪而被判刑的各國公民。」