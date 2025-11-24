search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皮那可資本(PNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.68元上修至4.79元，其中最高估值5.12元，最低估值4.53元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.12(5.12)4.785.746.25
最低值4.53(4.53)4.565.385.71
平均值4.78(4.77)4.675.586.08
中位數4.79(4.68)4.665.586.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.71億56.97億61.93億64.74億
最低值52.32億53.35億56.89億60.15億
平均值53.28億55.31億59.31億62.06億
中位數52.86億55.04億58.82億62.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.875.474.264.415.24
營業收入35.87億38.04億43.24億46.96億51.25億

詳細資訊請看美股內頁：
皮那可資本(PNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


