鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本(PNW-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為96.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皮那可資本(PNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.68元上修至4.79元，其中最高估值5.12元，最低估值4.53元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.12(5.12)
|4.78
|5.74
|6.25
|最低值
|4.53(4.53)
|4.56
|5.38
|5.71
|平均值
|4.78(4.77)
|4.67
|5.58
|6.08
|中位數
|4.79(4.68)
|4.66
|5.58
|6.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.71億
|56.97億
|61.93億
|64.74億
|最低值
|52.32億
|53.35億
|56.89億
|60.15億
|平均值
|53.28億
|55.31億
|59.31億
|62.06億
|中位數
|52.86億
|55.04億
|58.82億
|62.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.87
|5.47
|4.26
|4.41
|5.24
|營業收入
|35.87億
|38.04億
|43.24億
|46.96億
|51.25億
詳細資訊請看美股內頁：
皮那可資本(PNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
