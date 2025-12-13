鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-0.68元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.7元上修至-0.68元，其中最高估值-0.3元，最低估值-1元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.3(-0.56)
|1.08
|2.42
|3.14
|最低值
|-1(-1)
|-0.24
|0.68
|1.22
|平均值
|-0.67(-0.7)
|0.38
|1.35
|1.79
|中位數
|-0.68(-0.7)
|0.36
|1.15
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.33億
|37.64億
|42.89億
|47.04億
|最低值
|32.25億
|35.80億
|39.95億
|43.98億
|平均值
|32.29億
|36.74億
|41.42億
|45.26億
|中位數
|32.30億
|36.68億
|41.28億
|45.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
