鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-0.68元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.7元上修至-0.68元，其中最高估值-0.3元，最低估值-1元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.3(-0.56)1.082.423.14
最低值-1(-1)-0.240.681.22
平均值-0.67(-0.7)0.381.351.79
中位數-0.68(-0.7)0.361.151.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.33億37.64億42.89億47.04億
最低值32.25億35.80億39.95億43.98億
平均值32.29億36.74億41.42億45.26億
中位數32.30億36.68億41.28億45.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.61-3.48-3.54-1.13-5.59
營業收入14.91億17.67億20.84億25.00億27.59億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


EXAS

