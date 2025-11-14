search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.7元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.68元下修至-0.7元，其中最高估值-0.56元，最低估值-1元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.56(-0.56)0.791.631.58
最低值-1(-0.75)-0.240.681.22
平均值-0.7(-0.67)0.311.161.45
中位數-0.7(-0.68)0.251.051.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.33億37.64億42.89億46.02億
最低值32.20億35.80億39.95億44.00億
平均值32.29億36.77億41.47億44.89億
中位數32.30億36.68億41.32億44.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.61-3.48-3.54-1.13-5.59
營業收入14.91億17.67億20.84億25.00億27.59億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


