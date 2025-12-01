search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.04%，報680.88美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間13日00:03股價下跌36.1美元，報680.88美元，跌幅5.04%，成交量1,183,380（股），盤中最高價716.30美元、最低價680.78美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.85%
  • 近 1 月：+18.22%
  • 近 3 月：+20.84%
  • 近 6 月：+83.42%
  • 今年以來：+105.77%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

S&P 5006831.65-1.00%
道瓊指數48480.46-0.46%
NASDAQ23256.44-1.43%
費城半導體7095.47-4.26%
Applovin Corp - Class A682.82-4.76%

