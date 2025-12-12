search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)EPS預估上修至-0.52元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.2元上修至-0.52元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.23元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值-0.52(-1.18)-0.140.09
最低值-1.23(-1.23)-0.51-0.27
平均值-0.73(-1.2)-0.27-0.05
中位數-0.52(-1.2)-0.180.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值7.03億8.72億10.75億
最低值6.88億8.45億10.40億
平均值6.98億8.61億10.56億
中位數7.02億8.64億10.55億

歷史獲利表現

項目2024年2025年
EPS-0.90-0.93
營業收入4.07億5.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


