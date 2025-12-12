鉅亨速報 - Factset 最新調查：Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)EPS預估上修至-0.52元，預估目標價為27.00元

總覽

〈美股早盤〉甲骨文一跌牽動全場！AI股全被拖下水 標普500、那指開低

美上周初領失業金暴增4.4萬人！創疫情來最大單周增幅 經濟學家：別緊張是季節因素

甲骨文財報遜預期盤前暴跌12% 拖累輝達等AI科技股走低

盧特尼克：美國不該再接收「低於平均」、無助經濟的移民

〈正文法說〉所有網通廠都頭痛！ 正文總座：記憶體不僅漲價、拿量也是問題