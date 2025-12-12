鉅亨速報 - Factset 最新調查：Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)EPS預估上修至-0.52元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.2元上修至-0.52元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.23元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.52(-1.18)
|-0.14
|0.09
|最低值
|-1.23(-1.23)
|-0.51
|-0.27
|平均值
|-0.73(-1.2)
|-0.27
|-0.05
|中位數
|-0.52(-1.2)
|-0.18
|0.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.03億
|8.72億
|10.75億
|最低值
|6.88億
|8.45億
|10.40億
|平均值
|6.98億
|8.61億
|10.56億
|中位數
|7.02億
|8.64億
|10.55億
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.90
|-0.93
|營業收入
|4.07億
|5.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Netskope, Inc. Class A(NTSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- IStubHub上市路坎坷 第三日又跌10% 已較IPO價跌21%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為35.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為73.85元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通AVGO-US的目標價調升至435元，幅度約3.57%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇