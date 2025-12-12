鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為16.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.66元下修至0.64元，其中最高估值0.85元，最低估值0.45元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.85)
|2.3
|3.13
|3.75
|最低值
|0.45(0.51)
|1.35
|1.75
|3.17
|平均值
|0.66(0.68)
|1.85
|2.53
|3.4
|中位數
|0.64(0.66)
|1.87
|2.54
|3.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|548.96億
|596.67億
|636.03億
|658.99億
|最低值
|545.78億
|565.97億
|595.37億
|636.59億
|平均值
|547.73億
|583.42億
|614.27億
|646.39億
|中位數
|547.79億
|584.38億
|614.20億
|644.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
