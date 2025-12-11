鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估上修至7.14元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.14元，其中最高估值7.5元，最低估值6.54元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.5(7.08)
|8.59
|12.5
|16.16
|最低值
|6.54(6.54)
|6.16
|10.05
|12.35
|平均值
|7.12(6.84)
|7.98
|10.77
|15.27
|中位數
|7.14(6.85)
|8
|10.65
|15.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|679.10億
|893.79億
|1,367.75億
|1,880.35億
|最低值
|663.86億
|763.50億
|1,065.36億
|1,076.55億
|平均值
|670.03億
|853.60億
|1,282.85億
|1,745.60億
|中位數
|669.52億
|850.62億
|1,296.16億
|1,844.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.55
|2.41
|3.07
|3.71
|4.34
|營業收入
|404.79億
|424.40億
|499.54億
|529.61億
|573.99億
詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
