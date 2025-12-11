鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估上修至7.14元，預估目標價為315.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共38位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.14元，其中最高估值7.5元，最低估值6.54元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.5(7.08)8.5912.516.16
最低值6.54(6.54)6.1610.0512.35
平均值7.12(6.84)7.9810.7715.27
中位數7.14(6.85)810.6515.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值679.10億893.79億1,367.75億1,880.35億
最低值663.86億763.50億1,065.36億1,076.55億
平均值670.03億853.60億1,282.85億1,745.60億
中位數669.52億850.62億1,296.16億1,844.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.552.413.073.714.34
營業收入404.79億424.40億499.54億529.61億573.99億

詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


