鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店(CASY-US)EPS預估上修至17.1元，預估目標價為600.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.57元上修至17.1元，其中最高估值17.39元，最低估值16.4元，預估目標價為600.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.39(16.79)
|20.01
|22.5
|22.48
|最低值
|16.4(16.01)
|18.15
|20.01
|22.19
|平均值
|16.93(16.51)
|18.85
|21.28
|22.34
|中位數
|17.1(16.57)
|18.83
|21.16
|22.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|175.27億
|187.79億
|195.79億
|208.06億
|最低值
|169.04億
|176.40億
|184.58億
|198.79億
|平均值
|172.85億
|183.08億
|192.06億
|203.42億
|中位數
|173.14億
|182.73億
|192.78億
|203.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.38
|9.10
|11.91
|13.43
|14.64
|營業收入
|76.54億
|129.53億
|150.94億
|148.63億
|159.41億
詳細資訊請看美股內頁：
凱西便利商店(CASY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
