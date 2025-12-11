search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店(CASY-US)EPS預估上修至17.1元，預估目標價為600.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.57元上修至17.1元，其中最高估值17.39元，最低估值16.4元，預估目標價為600.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.39(16.79)20.0122.522.48
最低值16.4(16.01)18.1520.0122.19
平均值16.93(16.51)18.8521.2822.34
中位數17.1(16.57)18.8321.1622.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值175.27億187.79億195.79億208.06億
最低值169.04億176.40億184.58億198.79億
平均值172.85億183.08億192.06億203.42億
中位數173.14億182.73億192.78億203.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.389.1011.9113.4314.64
營業收入76.54億129.53億150.94億148.63億159.41億

詳細資訊請看美股內頁：
凱西便利商店(CASY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁我要存股
