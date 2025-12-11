鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為21.72元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元下修至0.27元，其中最高估值1.07元，最低估值0.06元，預估目標價為21.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.07(1.24)
|1.36
|2.65
|0.89
|最低值
|0.06(0.06)
|0.07
|0.31
|0.89
|平均值
|0.29(0.36)
|0.73
|1.17
|0.89
|中位數
|0.27(0.28)
|0.8
|1.06
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|221.31億
|274.56億
|355.19億
|276.06億
|最低值
|163.55億
|174.92億
|187.02億
|276.06億
|平均值
|172.00億
|212.73億
|260.56億
|276.06億
|中位數
|166.97億
|211.82億
|259.92億
|276.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
