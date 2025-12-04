search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為23.12元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.32元，其中最高估值1.24元，最低估值0.06元，預估目標價為23.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.24(1.24)1.93.320.89
最低值0.06(0.06)0.070.310.89
平均值0.42(0.42)0.881.350.89
中位數0.32(0.33)0.91.220.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值221.31億316.12億372.64億276.06億
最低值163.55億174.92億187.02億276.06億
平均值176.10億219.25億266.74億276.06億
中位數167.68億212.02億263.41億276.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.05-0.311.681.10
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億198.01億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


