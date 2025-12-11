search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報7448點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日03:36，費城半導體上漲75.49點（或1.02%），暫報7448.00點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.12%
  • 近 1 月：+3.01%
  • 近 3 月：+26.68%
  • 近 6 月：+43.53%
  • 今年以來：+46.82%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.71%；安可(AMKR-US)上漲4.26%；美光科技(MU-US)上漲3.83%；高通(QCOM-US)上漲3.38%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.87%。

部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌0.78%；輝達(NVDA-US)下跌0.59%；安森美半導體(ON-US)下跌0.36%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.35%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.1%。


相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7467.491.29%
Onto Innovation Inc.168.37+3.54%
安可46.85+5.02%
美光科技263.71+4.47%
高通182.21+3.53%
邁威爾科技92.47+4.02%
和康電訊186.23-0.98%
輝達183.78-0.64%
安森美半導體55.1-0.24%
萊迪思半導體78.41+0.59%
安謀控股公司141.52-0.29%

