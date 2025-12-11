盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報7448點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日03:36，費城半導體上漲75.49點（或1.02%），暫報7448.00點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.12%
- 近 1 月：+3.01%
- 近 3 月：+26.68%
- 近 6 月：+43.53%
- 今年以來：+46.82%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.71%；安可(AMKR-US)上漲4.26%；美光科技(MU-US)上漲3.83%；高通(QCOM-US)上漲3.38%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.87%。
部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌0.78%；輝達(NVDA-US)下跌0.59%；安森美半導體(ON-US)下跌0.36%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.35%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.1%。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雷傑納榮製藥(REGN-US)大漲5%，報727.23美元
- 盤中速報 - 美國國際集團(AIG-US)大漲5.06%，報80.29美元
- 盤中速報 - 特許通訊(CHTR-US)大漲5.06%，報215.5美元
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大漲5.08%，報24.29美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇