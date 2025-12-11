鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為25.00元

search icon



Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值1.1元，最低估值0.27元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.1(1.1)1.41.91.56
最低值0.27(0.27)0.330.670.89
平均值0.37(0.37)0.681.041.11
中位數0.34(0.35)0.640.981.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.78億78.69億89.33億98.33億
最低值63.42億69.72億73.25億82.16億
平均值64.86億74.17億83.26億90.92億
中位數64.84億74.16億83.45億89.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.62-3.17-4.47-0.880.06
營業收入23.65億32.08億40.95億44.04億57.86億

詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


LYFT

來福車20.32-6.70%

