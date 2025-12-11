鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值1.1元，最低估值0.27元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.1(1.1)
|1.4
|1.9
|1.56
|最低值
|0.27(0.27)
|0.33
|0.67
|0.89
|平均值
|0.37(0.37)
|0.68
|1.04
|1.11
|中位數
|0.34(0.35)
|0.64
|0.98
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.78億
|78.69億
|89.33億
|98.33億
|最低值
|63.42億
|69.72億
|73.25億
|82.16億
|平均值
|64.86億
|74.17億
|83.26億
|90.92億
|中位數
|64.84億
|74.16億
|83.45億
|89.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.62
|-3.17
|-4.47
|-0.88
|0.06
|營業收入
|23.65億
|32.08億
|40.95億
|44.04億
|57.86億
詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
