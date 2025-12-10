鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.92元上修至0.97元，其中最高估值1.04元，最低估值0.57元，預估目標價為16.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.04(1.04)
|2.31
|2.71
|1.39
|最低值
|0.57(0.57)
|1.16
|1.29
|1.39
|平均值
|0.91(0.9)
|1.82
|1.89
|1.39
|中位數
|0.97(0.92)
|1.87
|1.77
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.16億
|39.15億
|41.44億
|29.18億
|最低值
|26.46億
|31.23億
|30.11億
|29.18億
|平均值
|26.88億
|35.86億
|35.47億
|29.18億
|中位數
|26.86億
|36.08億
|35.66億
|29.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|-0.53
|-0.15
|0.19
|1.52
|營業收入
|12.42億
|11.55億
|9.60億
|9.88億
|16.66億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
