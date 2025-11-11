鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為16.75元

search icon



Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為16.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.9元，其中最高估值1.04元，最低估值0.57元，預估目標價為16.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.04(1.04)2.472.781.39
最低值0.57(0.57)0.770.751.39
平均值0.88(0.86)1.691.61.39
中位數0.9(0.84)1.71.491.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.86億37.35億35.07億29.18億
最低值24.66億29.60億27.92億29.18億
平均值26.07億33.15億31.70億29.18億
中位數26.58億32.64億31.23億29.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.09-0.53-0.150.191.52
營業收入12.42億11.55億9.60億9.88億16.66億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSIAG

國際航空集團13.315+5.01%

