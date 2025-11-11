鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為16.75元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.9元，其中最高估值1.04元，最低估值0.57元，預估目標價為16.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.04(1.04)
|2.47
|2.78
|1.39
|最低值
|0.57(0.57)
|0.77
|0.75
|1.39
|平均值
|0.88(0.86)
|1.69
|1.6
|1.39
|中位數
|0.9(0.84)
|1.7
|1.49
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.86億
|37.35億
|35.07億
|29.18億
|最低值
|24.66億
|29.60億
|27.92億
|29.18億
|平均值
|26.07億
|33.15億
|31.70億
|29.18億
|中位數
|26.58億
|32.64億
|31.23億
|29.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|-0.53
|-0.15
|0.19
|1.52
|營業收入
|12.42億
|11.55億
|9.60億
|9.88億
|16.66億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
