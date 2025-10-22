鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為16.39元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.86元，其中最高估值1.04元，最低估值0.57元，預估目標價為16.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.04(1.04)
|2.47
|2.78
|1.39
|最低值
|0.57(0.57)
|0.77
|0.74
|1.39
|平均值
|0.84(0.81)
|1.65
|1.47
|1.39
|中位數
|0.86(0.84)
|1.75
|1.35
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.62億
|37.35億
|34.66億
|29.18億
|最低值
|24.66億
|27.17億
|24.45億
|29.18億
|平均值
|25.64億
|32.06億
|29.68億
|29.18億
|中位數
|25.75億
|31.30億
|29.47億
|29.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|-0.53
|-0.15
|0.19
|1.52
|營業收入
|12.42億
|11.55億
|9.60億
|9.88億
|16.66億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團IAG-US的目標價調升至16.38元，幅度約9.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團IAG-US的目標價調升至15元，幅度約3.6%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團IAG-US的目標價調升至14.48元，幅度約3.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團IAG-US的目標價調升至14.01元，幅度約24.57%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇