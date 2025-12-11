search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.52元，預估目標價為391.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.64元下修至3.52元，其中最高估值3.78元，最低估值3.4元，預估目標價為391.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.78(3.78)5.696.97.5
最低值3.4(3.45)3.965.637.5
平均值3.55(3.64)4.686.17.5
中位數3.52(3.64)4.735.997.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.67億25.04億29.74億34.31億
最低值19.06億21.34億23.77億34.31億
平均值19.96億23.27億26.56億34.31億
中位數19.96億23.43億26.37億34.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.96-0.17-7.042.181.55
營業收入3.95億4.46億5.41億7.17億8.21億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁我要存股
