鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.52元，預估目標價為391.00元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.64元下修至3.52元，其中最高估值3.78元，最低估值3.4元，預估目標價為391.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.78(3.78)
|5.69
|6.9
|7.5
|最低值
|3.4(3.45)
|3.96
|5.63
|7.5
|平均值
|3.55(3.64)
|4.68
|6.1
|7.5
|中位數
|3.52(3.64)
|4.73
|5.99
|7.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.67億
|25.04億
|29.74億
|34.31億
|最低值
|19.06億
|21.34億
|23.77億
|34.31億
|平均值
|19.96億
|23.27億
|26.56億
|34.31億
|中位數
|19.96億
|23.43億
|26.37億
|34.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.96
|-0.17
|-7.04
|2.18
|1.55
|營業收入
|3.95億
|4.46億
|5.41億
|7.17億
|8.21億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
