鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為16.77元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值1.04元，最低估值0.57元，預估目標價為16.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.04(1.04)2.312.651.39
最低值0.57(0.57)1.161.291.39
平均值0.9(0.88)1.761.761.39
中位數0.92(0.9)1.751.771.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.16億39.15億37.87億29.18億
最低值24.72億31.23億30.11億29.18億
平均值26.54億35.18億34.34億29.18億
中位數26.84億36.00億34.64億29.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.09-0.53-0.150.191.52
營業收入12.42億11.55億9.60億9.88億16.66億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


