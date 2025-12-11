2025-12-11 04:00

未來進入千家萬戶的空調不一定由工人生產，也可能是機器人。格力電器在珠海金灣的智慧空調工廠，每 15 秒下線一台空調，已投產的兩條生產線使用 2,000 多台工業機器人，自動化率 80%，裝備自研率 80%。

據《第一財經》周三（10 日）報導格力電器（珠海金灣）公司總經理陳華東表示，第三條全自動化生產線今年底、明年初投產，金灣工廠模式將複製到格力其它空調生產基地。

與傳統空調工廠流水線上基本由工人操作不同，金灣智慧工廠的生產線上機器人和智慧裝備成為主角。在總裝集成智造工廠，原來一條生產線要 70 多個人，現在只需 20 多個人，生產效率也大幅提升。

現場工業機器人已用於多個環節，包括氦檢冷凝器自動上線、底盤自動上線、搬運壓縮機、自動拔壓縮機膠塞、自動高頻焊接、自動裝閥芯螺母、自動貼標簽、自動裝箱等。

例如，工業機器人給空調裝箱時仿生手還會把紙箱先搖晃兩下，使其裝得更貼合。

該生產線負責人尤奕成說，傳統生產線人工操作柔性高，機器人的柔性要求也較高。金灣工廠生產線上的機器人增加了 AI 視覺，如打螺絲時能動態調整作業的位置，決定打多少力度，不需要人工輸入數據，會自動調取生產產品的數據。

這要結合視覺技術、感知技術、系統算法建立一個模型。機器人好比也有眼睛、耳朵和手。

除了工業機器人，生產線上還有很多智慧裝備，包括抽真空裝備、AI 檢測裝備、空調整機外觀視覺檢測裝備、包裝箱視覺檢測裝備等。

尤奕成說，現在 AI 檢測已取代了人工檢測。每台空調下線前，都用智慧設備對其製冷、製熱、睡眠模式、乾燥模式、電流、電壓等 16 項指標進行測試。

振動、噪音等指標，以前靠人來看、聽、摸，現在也全部用設備進行 AI 檢測。通過兩年運行，他們已採集 30 多萬個數據，把 AI 檢測的模型訓練到能識別故障聲音、異常噪音。

「建設這個工廠的難度不在某個工序的自動化，而在於把生產線上百個環節的這麼多智慧設備和機器人同時調度、協同起來，這個難度比較大。」