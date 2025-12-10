國際航協：航空公司載一位旅客賺的錢 不如一個iPhone手機殼

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-10 13:39

國際航空運輸協會（IATA）周二（9 日）發布全球航空業最新財務展望，儘管航空供應鏈瓶頸持續存在，但行業盈利已趨於穩健，2026 年全球航空公司預計實現總淨利潤 410 億美元（2025 年為 395 億美元），創歷史新高。

航空公司載一位旅客賺的錢不如一個iPhone手機殼。（圖：Shutterstock）

根據國際航協的預測，2026 年行業總收入預計為 1.053 兆美元，增長 4.5%（2025 年預計為 1.008 兆美元）；2026 年旅客運輸量達到 52 億人次（較 2025 年增長 4.4%），但每位旅客平均淨利潤為 7.90 美元，低於 2023 年的歷史高點 8.50 美元，與 2025 年持平。

「航空業為全球經濟貢獻近 4%GDP，創造 8,700 萬個就業機會，但行業利潤率薄如蟬翼。」國際航協理事長 Willie Walsh 說。

Walsh 表示：「蘋果 (AAPL-US) 賣一個 iPhone 手機殼賺的錢，比航空公司運送一位旅客賺的 7.90 美元還多。在整個航空運輸價值鏈中，航空公司利潤率與發動機、航電製造商以及許多服務供應商相比嚴重失衡。如果能重新平衡價值鏈利潤分配、減輕監管和稅收負擔、改善基礎設施效率，航空公司能為經濟創造更大價值。」

成本方面，國際航協預測 2026 年燃油成本小幅下降至 2,520 億美元，較 2025 年減少 0.3%。市場普遍預測布倫特原油價格將跌至每桶 62 美元，較 2025 年下跌 11.0%。