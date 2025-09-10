search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.21元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.21元，其中最高估值0.22元，最低估值0.18元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.22(0.21)0.320.420.37
最低值0.18(0.17)0.250.310.37
平均值0.21(0.19)0.290.360.37
中位數0.21(0.19)0.290.360.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.58億12.89億15.36億15.71億
最低值10.32億12.29億14.06億15.71億
平均值10.54億12.58億14.96億15.71億
中位數10.55億12.58億15.00億15.71億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.12-2.47-5.48-12.91
營業收入4.50億5.53億7.00億8.62億

詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSAIL

