鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.21元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.21元，其中最高估值0.22元，最低估值0.18元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.22(0.21)
|0.32
|0.42
|0.37
|最低值
|0.18(0.17)
|0.25
|0.31
|0.37
|平均值
|0.21(0.19)
|0.29
|0.36
|0.37
|中位數
|0.21(0.19)
|0.29
|0.36
|0.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.58億
|12.89億
|15.36億
|15.71億
|最低值
|10.32億
|12.29億
|14.06億
|15.71億
|平均值
|10.54億
|12.58億
|14.96億
|15.71億
|中位數
|10.55億
|12.58億
|15.00億
|15.71億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.12
|-2.47
|-5.48
|-12.91
|營業收入
|4.50億
|5.53億
|7.00億
|8.62億
詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.SAIL-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為26.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為453.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療UTHR-US的目標價調升至500元，幅度約7.99%
上一篇
下一篇