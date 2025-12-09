〈台幣〉升貶互見陷買賣匯拋補戰 收貶1.3分至31.215元

新台幣 今日以 31.21 元、貶值 0.8 分開出後，隨即轉為升值，最高見到 31.135 元，而最低來到 31.235 元，全日高低價差 1 角。

國泰證期研究部指出，本周 FOMC 降息幾成定局，投資人應聚焦最新「利率點陣圖」所隱含的政策路徑。

統一投顧則提醒，儘管投資人持續預期聯準會將於本周降息 1 碼，但白宮經濟顧問委員會主席 Hassett 表示，聯準會公布未來利率預估路徑是不負責的行為，強調應依據數據為主，此談話被市場解讀為「不夠鴿派」。