〈台幣〉升貶互見陷買賣匯拋補戰 收貶1.3分至31.215元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (9) 日再度陷入買賣匯拋補戰，升貶互見，終場收在 31.215 元，貶值 1.3 分，台北外匯經紀公司成交值 11.25 億美元。
新台幣今日以 31.21 元、貶值 0.8 分開出後，隨即轉為升值，最高見到 31.135 元，而最低來到 31.235 元，全日高低價差 1 角。
觀察主要亞幣，由於市場觀望聯準會利率決策，漲跌互見，泰銖升 0.1% 上下，人民幣微升不到 0.05%，星元、韓元平盤附近波動，新台幣收貶 0.04%，而日元貶值逾 0.2%。
國泰證期研究部指出，本周 FOMC 降息幾成定局，投資人應聚焦最新「利率點陣圖」所隱含的政策路徑。
統一投顧則提醒，儘管投資人持續預期聯準會將於本周降息 1 碼，但白宮經濟顧問委員會主席 Hassett 表示，聯準會公布未來利率預估路徑是不負責的行為，強調應依據數據為主，此談話被市場解讀為「不夠鴿派」。
延伸閱讀
- 降息前搶一波！第一銀行美元14天期享高利6.66％ 歐澳元4.5% 最低門檻100美元
- 〈紐約匯市〉美元走強 市場預期Fed有限度降息
- 無懼川普關稅 中國貿易順差首度突破1兆美元
- 投資AI與成長！小摩預告2026年支出看增 分析師：同業很難不跟進
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇