泰國全民瘋搶黃金 龍頭交易商營收預計超越國家全年支出預算
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於前所未有的金價飆升和零售銷售激增，泰國正經歷一波大規模的黃金搶購潮。泰國最大黃金交易商華生行 (Hua Seng Heng) 執行長，Tanarat Pasawongse 預計，今年營收將創下歷史紀錄，達到驚人的 5 兆泰銖 (約 1570 億美元)，這一數字甚至超過了政府 2026 財年約 3.8 兆泰銖的全年支出計畫。
黃金作為泰國長期以來的傳統儲蓄工具，在經濟不確定性日益增加之際，正成為家庭財富的核心。特別在股市表現低迷和利率接近歷史低點的背景下，大量泰國居民正將貴金屬視為主要的財富儲存手段。
Pasawongse 指出，地緣政治風險加劇以及美國關稅政策導致的泰國經濟前景不確定性，正促使一波又一波的泰國人湧入黃金市場。過去十年黃金年回報率約為 10%，但去年飆升至 70%，引發了純粹的「害怕錯過的心理」。
例如，去年 10 月全球金價飆升至每盎司 4000 美元以上時，泰國出現單向買入的搶金潮，華生行表示，當月可能是其 75 年歷史中最好的一個月。
數據顯示，泰國是全球唯一在新冠疫情期間連續 4 年實現黃金需求增長的國家，泰國的黃金需求（不包括央行購買）預計今年將增長 10%，達到 53.7 噸。
然而，這股熱潮已引起了監管機構的關注，因擔心交易浪潮可能掩蓋非法資金流動，並影響泰銖匯率波動，近幾個月監管已收緊。政府表示即將出臺的新規則旨在提高透明度，但這將增加運營商的合規成本。
泰國央行助理總裁表示，將利用新的數據要求，來評估和分析黃金與泰銖走勢之間關聯的根本原因，因為有時 10% 至 20% 的黃金交易與泰銖走勢相關。
面對更高的成本和即將到來的更嚴格監管，華生行計畫更積極地向海外監管更明確的市場拓展，因為運營商正面臨困難時期，合規需要更多的人手。
儘管華生行去年營收高達 2.66 兆泰銖，但由於交易商僅透過狹窄的買賣價差賺取微薄利潤，其運營利潤率相對較薄，2024 年淨利潤僅為 5.48 億泰銖。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉投資人在Fed會議前保持謹慎 黃金、白銀雙雙走軟
- 史上罕見！黃金、美股雙雙進入泡沫區 BIS示警：修正將又急又猛
- 美銀2026全球宏觀十大核心觀點：美股盈利強勁、美元走弱、銅黃金領漲
- WGC示警 黃金面臨「成敗關鍵年」 三大情境揭示金價未來走勢
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇