泰國全民瘋搶黃金 龍頭交易商營收預計超越國家全年支出預算

由於前所未有的金價飆升和零售銷售激增，泰國正經歷一波大規模的黃金搶購潮。泰國最大黃金交易商華生行 (Hua Seng Heng) 執行長，Tanarat Pasawongse 預計，今年營收將創下歷史紀錄，達到驚人的 5 兆泰銖 (約 1570 億美元)，這一數字甚至超過了政府 2026 財年約 3.8 兆泰銖的全年支出計畫。

Pasawongse 指出，地緣政治風險加劇以及美國關稅政策導致的泰國經濟前景不確定性，正促使一波又一波的泰國人湧入黃金市場。過去十年黃金年回報率約為 10%，但去年飆升至 70%，引發了純粹的「害怕錯過的心理」。

例如，去年 10 月全球金價飆升至每盎司 4000 美元以上時，泰國出現單向買入的搶金潮，華生行表示，當月可能是其 75 年歷史中最好的一個月。

數據顯示，泰國是全球唯一在新冠疫情期間連續 4 年實現黃金需求增長的國家，泰國的黃金需求（不包括央行購買）預計今年將增長 10%，達到 53.7 噸。

此外，根據 MTS 黃金集團的數據，目前泰國近 70% 的黃金購買都是透過線上平台進行的。

泰國央行助理總裁表示，將利用新的數據要求，來評估和分析黃金與泰銖走勢之間關聯的根本原因，因為有時 10% 至 20% 的黃金交易與泰銖走勢相關。

面對更高的成本和即將到來的更嚴格監管，華生行計畫更積極地向海外監管更明確的市場拓展，因為運營商正面臨困難時期，合規需要更多的人手。